Петербург признан самым дорогим городом в РФ по цене билета на общественный транспорт

Петербург занял первое место по дороговизне проезда в городском транспорте среди крупных российских городов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "2ГИС", включающего официальные тарифные ставки. Цены на общественный транспорт в северной столице оказались почти на 8 рублей выше московских.

Так, в Москве единый билет, действующий на любом виде наземного транспорта, обойдётся пассажиру в 74 рубля. В Петербурге автобус, трамвай и троллейбус стоят одинаково — 80 рублей, а поездка в метрополитене — 86 рублей, то есть, средняя стоимость билета составляет 81,5 рубля.

Самой доступной ценовая политика выглядит в Махачкале, где средняя стоимость пользования городским транспортом составила всего 26 рублей. Здесь пассажиры платят за поездку на автобусе 27 рублей, на троллейбусе — 20 рублей, а маршрутное такси обойдется в 32 рубля.

Ниже средней цены в 40 рублей находятся Саратов (средняя стоимость — 30 рублей), Ростов-на-Дону и Уфа (по 37 рублей), Самара (38 рублей). Ровно 40 рублей приходится платить жителям сразу шести мегаполисов: Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь и Тюмень.

Стоимость билетов, приближающаяся к 50 рублям, установлена в Красноярске (46 рублей), Омске (45 рублей), Казани (43 рубля), Тольятти и Екатеринбурге (по 42 рубля). Третью строчку рейтинга занимает Краснодар с показателем 51 рубль, четвертую — Челябинск с ценой 50 рублей.

Исчисления велись исходя из стандартных расценок без учёта льгот и скидок, применимых в регионах, и включали в себя все существующие типы транспортных услуг каждого населённого пункта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)