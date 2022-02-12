Компания RC Group анонсировала создание первого в России цифрового банка

Глава компании Мария Михайлова отмечает, что разработчики в первую очередь позаботились о безопасности личных данных пользователей.

Российская компания RC Group провела в Санкт-Петербурге презентацию, где было анонсировано создание первого в России полностью цифрового банка. Глава компании Мария Михайлова убеждена, что классическая банковская система нуждается в трансформации, а разработка поможет не только реформировать рынок, но и поднимет экономику страны.

Банк, создаваемый RC Group, не будет иметь физических отделений и оборудования. Организацию назвали Русский Цифровой Банк (РЦБ). Пока она работает на базе клиентского приложения RC Pay.

Цифровой банкинг – это не просто удобный способ управлять финансами, это новая парадигма, которая переосмысливает сам подход к банковским услугам. Классическая банковская модель с ее физическими отделениями и ограниченным доступом постепенно уходит в прошлое, уступая место удобным онлайн-платформам, доступным в любое время и в любом месте, – рассказывает SEO RC Group Михайлова.

РЦБ будет предоставлять полный спектр услуг для физических и юридических лиц, как в классическом банке. Одно отличие заключается в том, что все можно будет выполнить онлайн с помощью компьютера или смартфона.

Многие организации уже отказываются от физических отделений, мы же ускорили процесс. И делаем не просто онлайн-версию традиционного банка, а создаем новую модель работы, опирающуюся на передовые технологии, автоматизацию процессов и искусственный интеллект, – добавила Михайлова.

Глава RC Group подчеркивает, что в первую очередь разработчики позаботились о безопасности. Информация клиентов банка будет храниться в защищенных серверах. Банковские операции производятся только через многоуровневую аутентификацию, которая гарантирует безопасность денежных переводов.

Ранее Михайлова выступила на конференции, посвященной общению власти и бизнеса.

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