В Охотнадзоре рассказали о совах Ленобласти

В Ленобласти, по данным ученых, за весь период наблюдений были встречены представители 13 видов сов. Гнездятся девять из них, остальные залетали случайно, сообщили в Охотнадзоре.
Эти пернатые являются ночными охотниками: бесшумный полет, невероятный слух и способность поворачивать голову на 270 градусов делают их настоящими властелинами ночи. Самые распространенные совы региона – ушастая сова и длиннохвостая неясыть.
Чуть ниже шансы встретить серую неясыть, болотную сову, мохноногого и воробьиного сычей.
