  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:25
186
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Охотнадзоре рассказали о совах Ленобласти

0 0

Самые распространенные – ушастая сова и длиннохвостая неясыть.

В Ленобласти, по данным ученых, за весь период наблюдений были встречены представители 13 видов сов. Гнездятся девять из них, остальные залетали случайно, сообщили в Охотнадзоре. 

Эти пернатые являются ночными охотниками: бесшумный полет, невероятный слух и способность поворачивать голову на 270 градусов делают их настоящими властелинами ночи. Самые распространенные совы региона – ушастая сова и длиннохвостая неясыть. 

Чуть ниже шансы встретить серую неясыть, болотную сову, мохноногого и воробьиного сычей. 

Пресс-служба Охотнадзора 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом лисенок решил выспаться в "кроватке" кабанихи. 

Видео: пресс-служба Охотнадзора 

Теги: ленобласть, совы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии