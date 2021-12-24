"Денег дерут с жителей много, результата – мало" – бизнесмен Пригожин о состоянии школьного питания в Петербурге

Пригожин объяснил, как система работает на сегодняшний день. В отличие от Москвы, в Петербурге наблюдается демпинг. Комбинаты пытаются "урвать денежную массу".

Сфера соцпитания в Петербурге переживает ряд сотрясений: коррупционные скандалы и массовые жалобы на качество еды. О причинах сложившейся ситуации в интервью изданию "Невские новости"рассказал предприниматель Евгений Пригожин.

Он отметил, что петербургский соцпит находится в плачевном состоянии. По мнению бизнесмена, Северная столица осталась в рамках коррупционной системы 80-х.

Это логично, ведь управляют социальным питанием нашего города те самые фрики из 80-х — бывшие заведующие столовыми, которые привыкли, что поставщик пельменей привозит несъедобные изделия из мышиных хвостов, а берут их, потому что всем понятно, что есть откат, –сообщил бизнесмен

Пригожин объяснил, как система работает насегодняшний день. В отличие от Москвы, в Петербурге наблюдается демпинг. Комбинаты пытаются "урвать денежную массу". При такой схеме не остается денег на качественные продукты, поэтому приходится делать все "старым банальным способом "кручу-верчу"".

Как полагает бизнесмен, комбинатам просто не выгодно ремонтировать пищеблоки и делать все хорошо. Они наживаются на детском питании. владельцы понимают, что это не продлится долго, поэтому в любой момент они готовы скрыться в другой стране. На вопрос о том, знают ли в Смольном о сложившейся ситуации, Пригожин ответил: знают.

В 2019 году с губернатором Петербурга случилось озарение, видимо, ему хотелось сделать что-то полезное, и он пригласил из Москвы организовать работу специалиста высочайшего уровня. Тот специалист за короткое время разработал современные стандарты, предложил отрасли схему развития, в которую город бы не вкладывал ни копейки, а городской бюджет на социальное питание не нужно было бы увеличивать. Но эта программа, нарушала многолетние коррупционные связи, в которых, как известно, участвуют главы районных администраций, сотрудники Смольного, некоторых правоохранительных органов и спецпредставители губернатора с хорошо известными именами и фамилиями, – сообщил предприниматель

На данный момент, по мнению Пригожина, соцпит Петербурга по своему качеству может занять последнее место где-нибудь в Африке. При этом цены на контракты повышаются, а деньги на эти инициативы берутся из карманов петербуржцев.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте "Невских новостей".

Фото: правительство Ленобласти