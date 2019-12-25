Скорость на участке М-11 от Петербурга до Новгорода увеличили до 130 км/ч

Такая скорость разрешена на участке с 546-го по 680-й км.

Скоростной режим на участке с 546-го по 680-й км скоростной трассы М-11 "Нева" повышен до 130 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Автодор".

Данный участок проходит через Новгородскую и Ленинградскую области, Петербург. Теперь разрешенная скорость 130 км/ч действует на 571 км трассе.

Об изменении скоростного режима на "Неве" информируют с помощью табло переменной информации.

Ранее стало известно, что по трассе М-11 "Нева" планируют запустить грузовики-беспилотники.

Фото: ВКонтакте / М11 Москва - Санкт-Петербург