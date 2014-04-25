В Петербурге на протестной акции 6 марта задержали более 1200 человек

Это самое большое количество задержаний с начала антивоенных митингов.

В Петербурге по итогам несогласованной антивоенной акции задержали не менее 1250 человек. Такие данные приводит ОВД-Инфо (признан иноагентом).

В полицейский автозак попали и журналисты, несмотря на опознавательные знаки в виде жилета и пресс-карты. Среди них оказалась журналистка SOTA Ника Самусик. Ее отпустили после составления протокола об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах под обязательство о явке.

Как минимум 300 человек вынуждены были остаться на ночь в отделении полиции.

В общей сложности по России 6 марта задержали 4950 человек в 69 городах. Более 2300 из них находятся в Москве.

Протестная акция в Петербурге проходила на Невском проспекте и у Исаакиевского собора. В общей сложности она длилась около четырех часов. К некоторым задержанным применяли электрошокеры. Два человека стали фигурантами уголовного дела за нападение на полицейского.

Видео: Telegram / Пъятница