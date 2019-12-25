АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" расширяет систему мониторинга трубопроводов

Современные датчики функционируют непрерывно, обеспечивая постоянный контроль технического состояния трубопроводных магистралей.

Компания АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" последовательно внедряет инновационные решения для эффективного контроля технического состояния теплоэнергетической инфраструктуры города. За последние два года организация существенно увеличила количество установленных акустических сенсоров, доведя их общее число до 1334 штук в десяти округах мегаполиса.

Современные датчики функционируют непрерывно, обеспечивая постоянный контроль технического состояния трубопроводных магистралей. Их работа основана на высокочувствительном отслеживании шумов внутри трубопровода, что позволяет быстро выявить малейшие неисправности и определить точное место повреждения, снижая вероятность аварийных ситуаций.

Максимальная концентрация оборудования приходится на Московский район, где расположено 246 приборов, далее следуют Кировский (194 датчика) и Невский районы (170 устройств). Остальные территории Санкт-Петербурга оборудовали более чем 740 датчиками.

Местоположение установки выбирается исходя из срока эксплуатации теплотрасс и важности инженерных коммуникаций для социальных нужд. Особый приоритет отдаётся крупным магистралям, снабжающим жилые кварталы тепловой энергией.

Новая технология показала свою эффективность уже в прошедшем отопительном периоде. Именно установленный датчик на проспекте Космонавтов позволил своевременно обнаружить проблему и устранить дефект до наступления массовых отключений тепла.

Компанией запланировано расширение парка акустических датчиков до конца года на дополнительные 135 единиц. Помимо этого, интенсивно применяются роботы-инспекторы для детальной диагностики порядка четырёх тысяч метров важнейших теплопроводов.

Ранее петербуржцам рассказали, как обеспечить безопасную работу газовой плиты.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"