Таможенники Петербурга выявили более 4 млн пачек нелегальных сигарет

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни выявили преступную схему по реализации нелегальной табачной продукции на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Из незаконного оборота было изъято более 4,2 млн пачек сигарет без акцизных марок РФ, произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах. Сигареты не только продавались в розничных магазинах Петербурга, но также отправлялись по почте железнодорожным транспортом.

Первую крупную партию сигарет (1,7 млн пачек) сотрудники таможни выявили на одном из складов в феврале 2022 года. Недавно были найдены новые склады, где изъяли еще более 2,5 млн пачек.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба СЗТУ