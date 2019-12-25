  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Таможенники Петербурга выявили более 4 млн пачек нелегальных сигарет
Сегодня, 12:33
82
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Таможенники Петербурга выявили более 4 млн пачек нелегальных сигарет

0 0

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни выявили преступную схему по реализации нелегальной табачной продукции на сумму более 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Из незаконного оборота было изъято более 4,2 млн пачек сигарет без акцизных марок РФ, произведенных в  Объединенных Арабских Эмиратах. Сигареты не только продавались в розничных магазинах Петербурга, но также отправлялись по почте железнодорожным транспортом.

Первую крупную партию сигарет (1,7 млн пачек) сотрудники таможни выявили на одном из складов в феврале 2022 года. Недавно были найдены новые склады, где изъяли еще более 2,5 млн пачек.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

 Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: сзту, сигареты, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии