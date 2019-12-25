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В Петербурге предложили штрафовать за лай собак по ночам
Сегодня, 12:54
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В Петербурге предложили штрафовать за лай собак по ночам

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Законопроект внесен в ЗакС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в ЗакС одобренный городским правительством законопроект, предполагающий введение штрафов для владельцев собак и других животных, которые издают громкие звуки ночью, а также с 8:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Предполагаемый размер штрафа составит от 500 до 5 000 руб. протоколы смогут составлять специалисты управления ветеринарии.

При этом Вишневский усомнился в возможности реализации законопроекта, так как ветеринарные инспекторы не всегда смогут быстро определить, откуда раздается лай (или другой шум) из-за особенностей строительства современных многоквартирных домов.

Фото: pxhere.com

Теги: лай, собаки, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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