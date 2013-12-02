После падения школьницы с общего балкона на Дунайском возбудили уголовное дело

После того, как под окнами на Дунайском проспекте нашли тело школьницы, было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 4 декабря под окнами дома 23 по Дунайскому проспекту было найдено тело девочки. Установлено, что она выпала с общего балкона 17 этажа 17 этажного жилого дома.
По предварительной информации, после ссоры с молодым человеком она выпала с общего балкона. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
Утром 6 декабря женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера.
Фото: Piter.tv
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