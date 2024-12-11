Самозанятых в Петербурге планируют приравнять к категории микропредприятий

Одним из главных вопросов станет рассмотрение предложений по расширению возможностей для самозанятых граждан.

Первое заседание петербургского парламента в весенней сессии будет посвящено обсуждению четырех ключевых инициатив, направленных на развитие городской экономики и борьбу с нелегальной рекламой. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания, пишет "Петербургский дневник".

Одним из главных вопросов станет рассмотрение предложений по расширению возможностей для самозанятых граждан. Согласно статистике Петростата, каждый четвертый житель Петербурга имеет такой статус. Предполагается уравнять их права с малыми предприятиями.

Также планируется обсудить меры поддержки для некоммерческих организаций, занимающихся благоустройством города. Помимо этого, будут предложены методы борьбы с несанкционированной рекламой в этом секторе.

Не менее важным остается вопрос развития спортивной инфраструктуры. Депутаты намерены внести изменения в законодательство, определив спортивные объекты как некапитальное строительство, что позволит подключать их к инженерным коммуникациям.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания собрали гуманитарную помощь для Гвардейского Ленинградского полка во время новогодних праздников. Более подробную информацию можно найти здесь.

Ранее мы сообщили о том, что депутат Рябоконь потребовал решить проблему с наливайкой на Шлиссельбургском проспекте.

Фото: Piter.TV