Спад заболеваемости COVID-19 в Петербурге будет заметен через три недели

Рост госпитализации сейчас приостановился, снизилось и число положительных ПЦР-тестов.

Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что снижение числа заболевших COVID-19 можно будет заметить через две-три недели. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

По словам медика, новые койки в ковидных стационарах сейчас необходимы. Рост госпитализации сегодня приостановился, снизилось и число положительных ПЦР-тестов. .

Тем не менее мы 26 августа открываем еще 100 коек в корпусе-трансформере в Городской больнице Святого Георгия. Сто коек там уже открыто, и запас составляет еще 200 коек. Если заболеваемость будет нарастать, будем там открывать койки до полного заполнения трансформера. Для этого, собственно, он и строился. Андрей Сарана

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Фото: Piter.tv

