Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на набережной Мойки

На отдельных участках выявлены просадки более 10 сантиметров.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также привлекались сотрудники отдела Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 22 октября.

Установлено, что дорожное полотно набережной реки Мойки на четной стороне имеет дефекты, деформации и разрушения. На отдельных участках выявлены просадки более 10 сантиметров.

В ходе проверки прокуратура и городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры инициировали мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, получению государственной историко-культурной экспертизы и приведению этого участка в нормативное состояние.

Ранее мы рассказывали о том, что строительство моста через Охту продолжается в Ленобласти.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга