Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на набережной Мойки

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также привлекались сотрудники отдела Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 22 октября.
Установлено, что дорожное полотно набережной реки Мойки на четной стороне имеет дефекты, деформации и разрушения. На отдельных участках выявлены просадки более 10 сантиметров.
В ходе проверки прокуратура и городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры инициировали мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, получению государственной историко-культурной экспертизы и приведению этого участка в нормативное состояние.
Ранее мы рассказывали о том, что строительство моста через Охту продолжается в Ленобласти.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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