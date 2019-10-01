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Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на набережной Мойки
Сегодня, 14:28
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Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на набережной Мойки

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На отдельных участках выявлены просадки более 10 сантиметров.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также привлекались сотрудники отдела Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 22 октября. 

Установлено, что дорожное полотно набережной реки Мойки на четной стороне имеет дефекты, деформации и разрушения. На отдельных участках выявлены просадки более 10 сантиметров. 

В ходе проверки прокуратура и городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры инициировали мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ, получению государственной историко-культурной экспертизы и приведению этого участка в нормативное состояние. 

Ранее мы рассказывали о том, что строительство моста через Охту продолжается в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: набережная реки мойки, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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