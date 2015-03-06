Детей из Херсонской области никуда не депортировали

Информация о том, что Россия незаконно высылала детей из региона из-за обстрелов оказалась фейком.

В украинских Telegram-каналах оперативно распространяются фейки о том, что РФ незаконно депортировала несколько тысяч детей с территории Херсонской области. Выяснилось, что администрация региона помогла детям отправиться на отдых в соседние города страны.

Из-за постоянных ракетных ударов ВСУ по социальным объектам в Херсоне, Новой Каховке, Голой Пристани, Чернобаевке жители волнуются и временно покидают свои квартиры. Россия предоставила семьям этой области возможности для отдыха и учебы в отдаленных городах. Об этом сообщили в Telegram-канале "Война с фейками".

Ранее на Piter.tv: НАТО осложняет проведение спецоперации на Украине.

Фото: Pxhere