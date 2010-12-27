Директор компании получил "условку" за обман "Адмиралтейских верфей"

Суд признал Михаила Грищука виновным, а он сам себя — нет.

Смольнинский районный суд вынес приговор гендиректору компании "Омега СПб", который мошенническим образом вывел более 3 млн рублей. Об этом 24 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что в период с января 2013 по июль 2014 компания Михаила Грищука предоставляла специалистов для предприятия "Адмиралтейские верфи". Они выполняли заказы по производству продукции в рамках военно-технического сотрудничества. Работникам компенсировали сумму оплаты проезда и проживания, однако подсудимый завысил стоимость аренды и таким образом получил 3,5 млн рублей. После этого Грищук трижды совершал аналогичные преступления на сумму 7,5 млн, 2,3 млн и 1,7 млн рублей.

Гендиректор своей вины не признал.

Суд назначил Грищуку наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

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Фото: Piter.TV