Девочки воткнули вилку в затылок ребенку на детской площадке в Юнтолово

Пострадавший нуждался в медицинской помощи, однако его семья решила отказаться от госпитализации.

В одном из дворов Приморского района Петербурга двух девочек обвиняют в нападении на 10-летнего мальчика. Как сообщает издание "Фонтанка", инцидент случился на детской площадке в Юнтолово.

Мальчик мирно катался на качелях, когда неожиданно две девочки подошли к нему. Одна из них внезапно нанесла ребенку удар вилкой в область затылка, после чего обе нападавшие быстро исчезли.

Пострадавший нуждался в медицинской помощи, однако его семья решила отказаться от госпитализации. Пока неясно, обратились ли родители мальчика в полицию по этому поводу.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек провалился под лед у Литейного моста, пытаясь вытащить из воды наушники.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)