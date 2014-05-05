Ленобласть намерена ежегодно выпускать на рынок до 100 тонн раков

В Приозерском районе планируют построить 8 ангаров для выращивания животных.

Зампред правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что в регионе в ближайшее время планируется реализация инвестиционного проекта "Петровские фермы". Производственники намерены выпускать до 100 тонн раков в год, – рассказали в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Ферму морепродуктов планируют открыть в Приозерском районе. Там, по задумке инвестпроекта, будет построено 8 ангаров по 4 тыс кв метров водной площади в каждом для выращивания раков. Малащенко уверяет, что животные будут выращиваться исключительно в экологически чистой и закрытой системе водоснабжения. Объем инвестиций в "Петровские фермы" – 1,2 млрд рублей.

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