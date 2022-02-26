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По итогам протестной акции у Гостиного двора задержали не менее 70 человек

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Акция длилась несколько часов.

У Гостиного двора в десятом часу вечера 26 февраля завершилась антивоенная несогласованная акция. По данным ОВД-Инфо (признан иноагентом), известно как минимум о 77 задержанных. 

Петербуржцы стали собираться в центре города в 19 часов. Сначала прошли одиночные пикеты, затем количество людей у Гостиного двора начало расти. Стоит отметить, что в этот раз никто не держал плакаты. Участники акции скандировали "Нет войне".

Задержания проходили под российские песни, в частности, гимн Российской Федерации в исполнении Олега Газманова.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что секретариат правления Союза журналистов СПб и ЛО потребовал прекратить военные действия на Украине. 

Видео: Piter.tv

Теги: задержания, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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