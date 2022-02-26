По итогам протестной акции у Гостиного двора задержали не менее 70 человек

Акция длилась несколько часов.

У Гостиного двора в десятом часу вечера 26 февраля завершилась антивоенная несогласованная акция. По данным ОВД-Инфо (признан иноагентом), известно как минимум о 77 задержанных.

Петербуржцы стали собираться в центре города в 19 часов. Сначала прошли одиночные пикеты, затем количество людей у Гостиного двора начало расти. Стоит отметить, что в этот раз никто не держал плакаты. Участники акции скандировали "Нет войне".

Задержания проходили под российские песни, в частности, гимн Российской Федерации в исполнении Олега Газманова.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что секретариат правления Союза журналистов СПб и ЛО потребовал прекратить военные действия на Украине.

Видео: Piter.tv