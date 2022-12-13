Прокуратура организовала проверку после пожара на свалке в Янино-1

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на территории завода по механизированной переработке бытовых отходов.

Сегодня, 13 мая, в Янино-1 произошел большой пожар. Вспыхнула свалка, площадь которой составляет 300 "квадратов". Инцидент произошел в Промышленном проезде. Об этом сообщили в tg-канале "Прокуратура Ленинградской области".

Всеволожская городская прокуратура организовала проверку после пожара. По предварительным данным, пламя вспыхнуло на территории завода по механизированной переработке бытовых отходов.

На место случившегося прибыли спасатели. Ситуация находится под контролем спасателей.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Следком проведет проверку после инцидента с петербурженкой, несколько лет ходившей с иглой в животе.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург