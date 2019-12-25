На "Гостином дворе" протестируют оплату проезда по биометрии

Предоставить свои биометрические данные можно будет через портал "Госуслуг".

В фойе станции метро "Гостиный двор" на одном из турникетов установили аппарат для считывания биометрических данных. Предполагается, что он позволит оплачивать проезд в метро, не используя банковских карт или жетонов. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале "Подземник".

Биометрические данные для оплаты система будет получать из общероссийской Единой биометрической системы, куда любой пользователь сможет отправить свою информацию посредством операции на "Госуслугах". Испытывать новую систему начнут либо на предстоящих выходных, либо уже на следующей неделе.

До конца ноября запустят испытания с фокус-группой из 50 человек, в их число войдут сотрудники подземки и банка ВТБ, с которым соответствующее соглашение подписали еще на ПМЭФ-2024. Telegram-канал "Подземник"

Ранее стало известно, что обкатка станции метро "Горный институт" в Петербурге начнется 25 ноября.

Фото: Telegram / Подземник