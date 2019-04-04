В Петербурге презентовали книгу писателей-фантастов о жизни после пандемии коронавируса

30 августа в библиотеке им. Ленина состоялась презентация книги современных писателей-фантастов "Постэпидемия". В сборнике представлены рассказы 20 авторов. Каждое произведение рассказывает о том, каким будет наш мир после окончания пандемии короновируса.

На презентации в Петербурге печатную версию книги представляли авторы Андрей Мартьянов, Тарас Витковский и Елена Хаецкая.

До прихода читателей они вручили библиотеке им. Ленина тираж "Постэпидемии". Такие же подарки получат первокурсники Военно-медицинской Академии им. Кирова, а также другие бюджетные организации. Тираж составил 50 тысяч экземпляров. 5 тысяч из них читатели получат бесплатно. Остальные 45 тысяч можно будет приобрести в книжных магазинах. Полученные деньги пойдут в благотворительные фонды.

Начиналось все в конце марта-начале апреля текущего года, когда всех посадили на карантин, всем было скучно сидеть дома . Известный московский фантаст Вадим Панов предложил авторам написать общий сборник, сделать сайт и публиковать там в день по рассказу, чтобы нам народ развлекался и писатели не скучали. Условие литературного челленджа - придумать, что будет с нашим миром после событий весны 2020 года



поделился Андрей Мартьянов.

По мнению Андрея Мартьянова, коронавирус повлияет и на литературный бизнес: читатели будут стремиться покупать бумажные книги, потому что во время карантина люди научились ценить то, что раньше было обыденным, им будет приятно подержать в руках новую печатную версию, показать ее друзьям.



На встрече писатели рассказали, о чем это издание, и обсудили свои рассказы с читателями. После презентации они оставили памятные автографы на печатных экземплярах и вручили книги гостям.

Сборник представляет собой срез всех основных направлений, которые существуют не только в фантастике, но и в литературе вообще отметил Тарас Витковский.



Никогда в истории русской фантастики писатели одновременно в сжатый срок не откликались на некое общественно-политическое событие, а мы попробовали добавил Андрей Мартьянов.

Электронную бесплатную и полную версию сборника можно найти на сайте Постэпидемия.рф или на платформе Литрес.