Определен предельный срок жизни смартфонов

Еще несколько лет назад смартфон морально устаревал примерно через два года после своего выпуска.

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал, как можно увеличить срок службы смартфона. Он также отметил, что люди стали дольше пользоваться купленными гаджетами.

Еще несколько лет назад смартфон морально устаревал примерно через два года после своего выпуска. Теперь же ситуация изменилась и люди не видят смысла менять смартфон каждые полтора-два года.

Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было. Дмитрий Рябинин

Как отметил эксперт, люди перестали гнаться за новыми функциями и просто меняют смартфон, если предыдущая модель сломалась. Однако не все смартфоны через 3 года использования сохраняют свои изначальные характеристики. Уже через два года емкость всех аккумулятором падает в разы. Причем раньше человек мог сам заменить батарею, но теперь во многих смартфонах она несъемная. Поэтому для исправления ситуации приходится идти в сервисные центры и тратить дополнительные средства.

Ранее эксперт рассказал, что делать, если смартфон упал в воду.

Фото: Piter.TV