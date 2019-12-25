Цифровая платформа МегаФона помогла предотвратить десятки пожаров в Ленобласти

Система "Лесохранитель" позволяет вести наблюдение за лесами около населенных пунктов и передает данные по защищенным каналам связи в режиме реального времени.

Цифровая платформа помогала ЛОГКУ "Ленобллес" отслеживать очаги возможного возникновения происшествий в самых пожароопасных зонах региона.

В случае задымления система оперативно информирует о возгорании в лесных массивах. Она также отличает бытовые задымления от природных пожаров и немедленно сигнализирует в случае угрозы диспетчерам спасательных служб.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров. Угол видеообзора составляет 360 градусов. Сопутствующее оборудование устойчиво к температуре от -50 до +50С.

Это проект – отличный пример сотрудничества частного бизнеса и органов власти. Его география включает в себя лесные участки во всех районах Ленинградской области. Здесь работает почти 120 камер, еще 3 МегаФон установил дополнительно, а услугами интернета для мониторинга обстановки пользуются в 20 лесничествах в регионе. Владимир Бакалов, директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наблюдать за происходящим в лесах специалисты могут в онлайн-режиме со стационарного компьютера или мобильного устройства. Установки дополнительных программ не требуется. Также можно просмотреть архивные записи с камер.

По словам директора Управления лесами Ленобласти Михаила Новикова, совместными усилиями на территории почти 11 га удалось обнаружить и предотвратить более 40% пожаров.

Систему удаленного видеонаблюдения лесных пожаров МегаФон и Ленинградская область впервые запустили еще в 2011 году, однако за эти годы география применения системы была значительно расширена.

Фото: Piter.tv