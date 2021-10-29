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Информация о мобилизации российских резервистов оказалась фейком
Сегодня, 12:58
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Информация о мобилизации российских резервистов оказалась фейком

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Как указали разоблачители, в повестках всегда пишут конкретную цель и задачи, к которым будет привлекаться призывник.

В Сети появилась информация, что жителям Петербурга пришли повестки для мобилизации из резерва. Однако в telegram-канале "Война с фейками" изучили вопрос и опровергли сообщения. Там рассказали, что в России не объявляли мобилизацию резервистов.

Как указали эксперты, в повестках всегда указывают конкретную задачу, к которой будет привлекаться призывник. А в ложной повестке была использована следующая формулировка: "в связи с мобилизацией состава запаса для проведения спецоперации на Украине", которая отличается от официально принятой. 

Кроме того, комментарий с фотографией документа был размещен с украинского аккаунта. Это можно понять по надписи "11 коментарiв".  

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга в конце весны стали массово оформлять визы в Финляндию.

Фото: Pexels

Теги: повестки для мобилизации, фейк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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