На Авиаконструкторов неизвестный попытался отобрать сумку с валютой у петербуржца

В сумке была крупная сумма в валюте, так как петербуржец договорился с другим мужчиной об обмене.

На Авиаконструкторов неизвестный попытался вырвать у мужчины сумку с валютой. Нападение попало на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Вечером 21 февраля около банка неизвестный ударил мужчину по голове и попытался отобрать сумку с деньгами. В сумке была крупная сумма в валюте, так как петербуржец договорился с другим мужчиной об обмене.

Приметы нападавшего: мужчина, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, дагестанец, черная куртка выше колен, темные штаны, темные кроссовки. Приметы мужчины, с которым петербуржец договаривался об обмене (предположительно, сообщник): 25-30 лет, рост 170 см, дагестанец с черной короткой бородой, в темно-синем спортивном костюме и черном жилете.

Видео: Piter.tv