Двух подозреваемых в краже айфонов последней модели задержали

Злоумышленники совершили несколько преступлений.

Полицейские изобличили двух мужчин, которые подозреваются в краже айфонов. Они назначали встречи с продавцами, а затем совершали нападение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первый потерпевший обратился в полицию 15 сентября. По его словам, он выложил в Интернете объявление о продажи "Айфона 13" и назначил встречу с потенциальным покупателем на улице Белы Куна. Когда "покупатель" взял посмотреть смартфон, к авто продавца подошел второй мужчина и под надуманным предлогом открыл дверь машины и выхватил устройство стоимостью 90 тысяч рублей.

Второй похожий инцидент произошел в том же районе 19 сентября. В данном случае продавались новые "Айфоны 14". Стоимость смартфонов составляла 530 тысяч рублей. Неизвестный начал угрожать продавцу и потребовал отдать сумку с телефонами. Злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух. Кроме того, потерпевшего избили и брызнули в лицо из газового баллончика.

Полицейские возбудили уголовные дела по статье "Грабеж" и "Разбой".

Через пару дней подозреваемых задержали в деревне Лупполово в Ленобласти. Ими оказались 30-летний охранник супермаркета и 24-летний молодой человек. У второго нашли и изъяли два последних айфона. Расследование продолжается.

Ранее правоохранители задержали трех злоумышленников за разбой в петербургском супермаркете.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти