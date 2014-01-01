В Петербурге похитили рыбу и морепродукты на 7,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Оперативники задержали четверых подозреваемых в похищении свежемороженой рыбы и морепродуктов на сумму более 7,5 млн рублей. Об этом рассказала "Фонтанка".

Подозреваемыми являются двое граждан Армении и двое россиян. Они в период с 3 по 4 сентября загрузили продукцию от нескольких поставщиков, но доставлять ее по месту назначения не стали. Похищенные товары были выгружены у дома 10 по улице Дорога на Металлострой.

Однако реализовать украденное не получилось, продукцию оперативно изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее 73-летний петербуржец продал авто и лишился 6 млн рублей.

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