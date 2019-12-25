Жителя Кингисеппа похитил и избил его работодатель из-за неудачной стрижки

Заявитель работает в компании мойщиком грузовых автомобилей. Накануне инцидента он предложил своему руководителю услугу парикмахера за 1500 рублей. Однако предприниматель остался недовольным качеством стрижки и выполнением основных служебных обязанностей.

Утром в воскресенье, 22 декабря, в полицию Кингисеппа поступила жалоба от 45-летнего местного жителя, который утверждал, что подвергся нападению и похищению.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина сообщил полиции, что у него произошел спор с его начальником. Заявитель работает в компании мойщиком грузовых автомобилей. Накануне инцидента он предложил своему руководителю услугу парикмахера за 1500 рублей. Однако предприниматель остался недовольным качеством стрижки и выполнением основных служебных обязанностей. В итоге, по словам пострадавшего, начальник вместе с двумя своими сотрудниками затолкнул его в багажник автомобиля Volkswagen Touareg, отвез в лес, где его избили, а потом вернули обратно.

Мужчина не обратился за медицинской помощью. Сейчас полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге пресечена деятельность группы распространителей запрещенных веществ.

Фото: Piter.TV