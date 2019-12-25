Полиция задержала мужчину, который поджег авто своей жены в Петроградском районе

По данным правоохранителей, петербуржец устроил поджог из соображений мести.

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга задержала 54-летнего местного жителя, который поджег автомобиль ночью 27 декабря. Об этом сообщили впресс-службе МВД Северной столицы.

Вночь на 27 декабря в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что возле дома 72 по Малому проспекту Петроградской Стороны горит автомобиль. Прибывшими полицейскими на месте происшествия был обнаружен выгоревший автомобиль "Опель Мерива", принадлежащий 58-летней начальнику отдела продаж в коммерческой фирме. МВД Санкт-Петербурга

Через день, 28 декабря, подозреваемого удалось задержать у дома №48 по улице Ленина. Выяснилось, что он является мужем владелицы автомобиля, а на поджог пошел из-за конфликта с женой и желая отомстить ей.

Ранее стало известно, что в городе Орле загорелся троллейбус.

Фото: Piter.TV