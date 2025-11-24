Доцент Чирков рассказал, насколько необходимо ограничивать финансовые продукты маркетплейсов

Эксперт предположил, что доминирование маркетплейсов может создать преимущество над традиционными финансовыми учреждениями, что приведет к дисбалансу в будущем.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обратилась в Министерство экономического развития с письмом, в котором предложила ввести ограничения на маркетинговые стратегии маркетплейсов, позволяющие назначать дифференцированные скидки в зависимости от метода оплаты товара, а также наложить запрет на продажу продуктов дочерних банков через подобные платформы. Эту информацию публикует издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на документ.

В письме руководитель регулятора подчеркнула, что практика продажи банковских продуктов дочерних компаний создает несправедливые конкурентные преимущества для отдельных участников финансового рынка. Кроме того, она выступила за запрет маркетплейсам изменять ценовую политику в зависимости от выбора платежного инструмента, предлагая включить контроль за соблюдением этого правила Федеральной антимонопольной службе. Министерство экономического развития сообщило, что обращение ЦБ находится на стадии изучения.

Комментируя инициативу главы Центробанка, заместитель директора кафедры экономической политики и измерения в Институте экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков высказал свою точку зрения изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

Чирков согласился с необходимостью регулировать поведение маркетплейсов, утверждая, что они используют свою рыночную силу для влияния на смежные секторы экономики, в частности, в продвижении банковских услуг. Такое продвижение снижает конкуренцию на рынке, и Центральный банк как финансовый регулятор стремится поддерживать здоровую конкуренцию в банковской сфере. Использование больших массивов клиентской базы для расширения доли на рынке может нанести негативный эффект на общую картину банковского рынка, заключил Чирков.

Эксперт предположил, что подобное доминирование маркетплейсов может создать преимущество над традиционными финансовыми учреждениями, что приведет к дисбалансу в будущем. Особенно важно учитывать, что регулирование конкуренции осуществляет не одна структура, но именно ЦБ контролирует банковский сектор, следовательно, инициатива Набиуллиной представляется обоснованной.

Дополнительно Чирков заявил, что предоставление льгот маркетплейсам в нынешних обстоятельствах недопустимо, поскольку они превратились в прибыльные бизнес-проекты и перестали нуждаться в поддержке государства. Он подчеркнул, что компании подобного формата зарекомендовали себя как эффективные рыночные игроки, способные развиваться без привилегий. Введение равных условий конкуренции пойдет на пользу экономике, защищая интересы потребителей и предотвращая возможные злоупотребления рыночной властью.

