победительница за лучшую женскую роль второго плана на премии оскар 2019

Награду получила Реджина Кинг.

Статуэтку Оскар в 2019 году за номинацию "лучшая женская роль" второго плана получила Реджина Кинг.

Звездочкой церемонии стала молодая актриса, впервые получившая номинацию. Она обратила внимание киноакадемии на себя благодаря картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

На этот раз удача не улыбнулась коллегам по съемочному процессу Эмме Стоун и Рэйчел Вайс. Обе отличились в работе над картиной "Фаворитки". Однако, даже совместными усилиям девушкам не удалось опередить победительницу.

За работу отмечена лауреатка Эми Адамс. Для погружения в роль жены вице-президента США во "Власти" артистке даже пришлось играть свою героиню и вне съемок. По рассказам друзей и коллег, даже после того, как камера переставала снимать, Эми продолжала говорить и вести себя как ее персонаж, а привычной для разговора американски стала политика. Несмотря на все ухищрения, Оскар ушел к другой.

Марина Де Тавира. Актриса сыграла в фильме "Рома".

Фото: Instagram/theoscarworld

Видео: YouTube