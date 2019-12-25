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Сбербанк запустил автоматическое формирование платёжных поручений в интернет-банке для предпринимателей
Сегодня, 15:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сбербанк запустил автоматическое формирование платёжных поручений в интернет-банке для предпринимателей

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Предпринимателю достаточно зайти в раздел "Платёжные поручения" и загрузить в специальную форму счёт на оплату в формате pdf, jpg, jpeg или png.

Интернет-банк для предпринимателей СберБизнес научился распознавать рублёвые счета и автоматически формировать платёжные поручения для контрагентов.

Предпринимателю достаточно зайти в раздел "Платёжные поручения" и загрузить в специальную форму счёт на оплату в формате pdf, jpg, jpeg или png. Сервис проанализирует документ и сформирует заполненное платёжное поручение. Останется лишь проверить корректность данных, подписать поручение и отправить его в банк.

Раньше данные приходилось переносить вручную, что занимало много времени и порой приводило к ошибкам. Теперь скорость перевода средств между контрагентами вырастет, а число платежей по неверным реквизитам сократится.

Интернет-банк должен быть удобным и интуитивно понятным, чтобы разобраться во всех его возможностях можно было моментально. Именно таким мы создавали СберБизнес и каждый день продолжаем его совершенствовать. Автоматическое распознавание счетов и формирование платёжек сэкономит время наших клиентов, упростит им жизнь и поможет сосредоточиться на развитии бизнеса и других важных вещах.

Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка

Фото: Piter.tv

Теги: предприниматели, сбер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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