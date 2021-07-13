Более 50% петербуржцев ходят за продуктами с экосумками или вторично используют пакеты

"Петербургский дневник" и портал "Единой карты петербуржца" провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что больше половины горожан ходят за продуктами с экосумками или вторично используют пакеты.
С экосумками ходят 27% опрошенных петербуржцев, полиэтиленовый пакет из дома берут 25% респондентов. Что касается приобретения напитков навынос, то 48% покупают их со стаканчиками и лишь 4% всегда используют свою кружку.
Отдавая предпочтение многоразовой таре, 33% опрошенных руководствуются экономией, а 26% – подходом ответственного потребления.
Фото: Piter.tv
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