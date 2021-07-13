Более 50% петербуржцев ходят за продуктами с экосумками или вторично используют пакеты

Отдавая предпочтение многоразовой таре, 33% опрошенных руководствуются экономией.

"Петербургский дневник" и портал "Единой карты петербуржца" провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что больше половины горожан ходят за продуктами с экосумками или вторично используют пакеты.

С экосумками ходят 27% опрошенных петербуржцев, полиэтиленовый пакет из дома берут 25% респондентов. Что касается приобретения напитков навынос, то 48% покупают их со стаканчиками и лишь 4% всегда используют свою кружку.

Отдавая предпочтение многоразовой таре, 33% опрошенных руководствуются экономией, а 26% – подходом ответственного потребления.

Фото: Piter.tv