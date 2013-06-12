Петербурженка подала в суд на продавца протеиновых батончиков, после которых у ее мужа повысилась интимная активность

"Со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали".

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителей к ИП Кудрявцевой. Обратившаяся петербурженка заявила, что после купленных у предпринимательницы протеиновых батончиков её супруг стал проявлять чрезмерную активность, в том числе при исполнении супружеского долга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В иске говорится, что девушка 3 декабря купила 12 протеиновых батончиков. И ей, и мужу по вкусу они понравились. Однако, уже на следующий день мужчина стал проявлять чрезмерную активность, в том числе при исполнении супружеского долга. Петербурженка заподозрила, что в составе есть вещества, которые действуют на возбуждение нервной системы и не только.

Со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали. истец

Петербурженка потребовала остановить производство продукта, так как это усугубляет спокойную семейную жизнь. К производству исковое заявление на данный момент не принято.

Ранее петербуржцу, наехавшему на ребенка на моноколесе, назначили 120 часов обязательных работ.

Фото (носит иллюстративный характер): pexels