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Петербуржец проведет 5 лет в колонии за повторное вождение в нетрезвом состоянии
Сегодня, 15:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец проведет 5 лет в колонии за повторное вождение в нетрезвом состоянии

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Инцидент произошел в декабре 2021 года.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего петербуржца. Он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что 1 декабря 2021 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем. У дома по проспекту Ленина его остановил сотрудник ДПС. "АЛКОТЕКТОР" зафиксировал наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе – 0,661 мг/л. Выяснилось, что петербуржец ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.

Назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее по требованию прокурора петербуржец был принудительно госпитализирован в туберкулезную больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: пьяное вождение, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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