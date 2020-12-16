Петербуржца подозревают в убийстве матери на Руставели

Также в качестве подозреваемого задержан 60-летний сожитель женщины.

В квартире на Руставели нашли тело 60-летней пенсионерки. В полицию о трупе сообщил сын женщины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 марта в 20:20 обратился Р., который рассказал, что в квартире дома 37 по Руставели нашел труп 60-летней матери.

В 6:00 3 марта для констатации смерти прибыл наряд скорой помощи, который обнаружил, что на шеи имеются признаки асфиксии и лоскут ткани.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны 38-летний сын и 60-летний сожитель погибшей. Изъято: следы рук, лоскут ткани, одежда, биоматериалы, следы обуви.

Ранее в Песочном в квартире нашли труп с огнестрельным ранением.

Фото: Piter.tv