Петербуржца подозревают в убийстве матери на Руставели

В квартире на Руставели нашли тело 60-летней пенсионерки. В полицию о трупе сообщил сын женщины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 2 марта в 20:20 обратился Р., который рассказал, что в квартире дома 37 по Руставели нашел труп 60-летней матери.
В 6:00 3 марта для констатации смерти прибыл наряд скорой помощи, который обнаружил, что на шеи имеются признаки асфиксии и лоскут ткани.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны 38-летний сын и 60-летний сожитель погибшей. Изъято: следы рук, лоскут ткани, одежда, биоматериалы, следы обуви.
Ранее в Песочном в квартире нашли труп с огнестрельным ранением.
Фото: Piter.tv
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