Петербургский триатлет вошел в топ-10 в своей возрастной категории

Виктор Осокин объяснил, что на протяжении многих лет показатели в триатлоне стабильно улучшались, и сейчас он ставит перед собой более амбициозные цели.

Спортивный энтузиаст, участник пяти чемпионатов мира IRONMAN, победитель IRONMAN African Championship в своей возрастной группе Виктор Осокин поделился с "Петербургским дневником" впечатлениями после успешной гонки на Коне, описал достигнутый результат, применяемые им инновационные методы и важные этапы пути к успеху.

Осокин отметил, что достижение лучшего результата на чемпионате мира — это огромный успех, учитывая сложность соревнований, где участвовали сильнейшие спортсмены мира. Несмотря на то, что он чувствовал себя готовым добиться большего успеха, он признал, что на данном этапе его главной мотивацией остается стремление к дальнейшему развитию в соревнованиях.

Триатлет объяснил, что на протяжении многих лет показатели в триатлоне стабильно улучшались, и сейчас он ставит перед собой более амбициозные цели. В частности, он планировал попасть в топ-5 чемпионата мира, что символизирует значительный прогресс. Осокин понимает, что развитие в спорте важно не только ради достижений, но и для достижения личных целей.

Спортсмен отметил, что в плавании, которое традиционно считалось его слабым элементом, он неожиданно продемонстрировал хороший результат, несмотря на отсутствие гидрокостюма. В плавании он показал лучшее время среди всех участников, что дало ему уверенность в дальнейшем успехе. Однако на этапе бега появились сложности, связанные с нарушениями пищеварения, что привело к спазмам желудка. Осокин не смог определить причину этих трудностей, но это помогло ему осознать важность правильного питания перед соревнованиями.

Осокин завершил гонку с хорошим результатом, но признает, что он не достиг желаемого уровня. Ему хотелось попасть в топ-5, но итоговый результат оказался чуть ниже ожидаемого. Осокин уверен, что процесс достижения успехов важен больше, чем само достижение.