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В Петербурге пенсионерка в обмен на 2 одеяла и 5 подушек отдала золотые украшения стоимостью 130 тысяч рублей
Сегодня, 9:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пенсионерка в обмен на 2 одеяла и 5 подушек отдала золотые украшения стоимостью 130 тысяч рублей

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По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Через несколько дней 28-летний подозреваемый был задержан. Похищенное изъято.

Мужчина продал пожилой петербурженке два одеяла и пять подушек в обмен на ювелирные изделия стоимостью 130 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 69-летней пенсионерки, выйдя из продуктового магазина, к ней подошел мужчина и сказал, что он является директором фирмы, а в Петербурге был на выставке, после которой у него остались подушки и одеяла, которые он готов продать "почти даром". Пенсионерка села с мужчиной в иномарку и приехала к своему дому. В квартире мужчина за два одеяла и пять подушек стал требовать 50 000 рублей, но в итоге обменял их на золотые изделия: цепочку, браслет, перстень с вставками из граната и фианитами, крестик. Материальный ущерб составил 130 000 рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Через несколько дней 28-летний подозреваемый был задержан. Похищенное изъято.

Ещё одна пожилая петербурженка из-за мошенников лишилась 4,5 млн рублей.

Фото: pxhere.com

Теги: мошенничество, ювелеирные изделия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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