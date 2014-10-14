  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рэпер Паша Техник находится в коме после вечеринки
Сегодня, 15:41
74
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рэпер Паша Техник находится в коме после вечеринки

0 0

Бывшая жена музыканта отметила, что у него уже несколько раз за месяц были приступы эпилепсии.

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) впал в кому после вечеринки в клубе 6 октября. Об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

Мне без разницы, что Паша Техник сам виноват. Все, кто с ним употреблял и звал попить запрещенные вещества – горите в аду.

Ева Карицкая

Бывшая жена музыканта отметила, что у него уже несколько раз за месяц были приступы эпилепсии.

Нынешняя девушка рэпера Катерина Маевская подтвердила в своем Telegram-канале, что Паша Техник находится в тяжелом состоянии и в его крови "много всего намешано".

По данным Telegram-канал Baza, рэпера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото: ВКонтакте / ПАША ТЕХНИК

 

Теги: паша техник
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии