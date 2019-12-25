Парадную дверь в доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской ждет реставрация

Мастера воссоздадут старинную дверь по старым схемам и архивам. А Piter.TV узнал подробности проекта.

На днях, 25 мая, в Петербурге объявили сбор средств на реставрацию двери в доходном доме Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице, 21. Проект по воссозданию старинной парадной двери, которую в начале 2000-х заменили обычной металлической коллегой, запустил фонд "Внимание".

Как говорится в описании проекта, деятельные жители дома взялись своими силами ремонтировать внутреннюю дверь и тамбур, чей внешний вид сохранился с постройки дома 110 лет назад. Нанятые жильцами мастера уже демонтировали и увезли двери в мастерскую, вскоре в тамбуре также начнутся работы. Однако потянуть воссоздание парадной двери живущим в доме Эрлиха петербуржцам оказалось не под силу. В фонде нашли подрядчиков, способных вернуть входу в дом, оформленному красивым порталом с природными мотивами и рустовкой, былой красивый вид.

В основу работ лягут архивные данные и сохранившаяся внутренняя дверь. Мы создадим проект с остеклением: такое решение исторически достоверное и помогает сделать парадную безопасней и светлее. Исторически почти вся дверь была остеклена, глухой была лишь нижняя филёнка – именно так мы и будем воссоздавать входную группу. фонд "Внимание"

Piter.TV поговорил с менеджером проекта Никой Артемьевой и узнал, какие сложности могут встретиться на пути у активных горожан и как будет уживаться дверь под старину с современным домофоном.

По словам градозащитницы, с собственниками дома №21 по Зверинской улице фонд был знаком после истории с плиткой в парадной. После плитки жильцы собрались делать двери и обратились за помощью ко "Вниманию". Артемьева отмечает, что фонд всегда рад помочь в сохранении или восстановлении старинных парадных, однако важным моментом является заинтересованность всех жильцов и общие усилия. Активным собственникам дома Эрлиха в работе с дверями не препятствует даже управляющая компания: с ней группа жильцов грамотно коммуницирует, а УК понимает, что петербуржцы переживают за дверь и дорожат ею.

Ближе к завершению работ с УК надо будет все равно договориться, чтобы с дверью аккуратнее обращались впоследствии, не красили масляной краской, например. Но эта компания старается собственникам не вредить. Ника Артемьева, фонд "Внимание"

Умелые руки для воссоздания парадной двери в фонде уже подыскали – малоизвестная семейная мастерская, которая, со слов Артемьевой, работает со столярными изделиями около 15-17 лет и как и многие другие мастерские трудилась на крупных объектах вроде Дома книги, Главного штаба и здания Сената и Синода. С этим подрядчиком, поделилась Ника Артемьева, фонд, скорее всего, приступит еще к одному "дверному" проекту в Ленобласти, но немного позже.

За парадные двери мало кто берется: они тяжелые, толстые, большие. Это сложная столярная работа, чтобы изделие потом еще и функционировало. Те, кто берутся, часто просят безумные наценки, видимо, привыкли работать с какими-то крупными госзаказами. А за адекватную цену делать и потом вести обслуживание дверей... Таких мало. Ника Артемьева, фонд "Внимание"

Как рассказала Артемьева, дверь в доме Эрлиха сделают из лиственницы с дубовой отделкой: так было сделано большинство дореволюционных дверей. Сохранившаяся в доме на Зверинской дверная коробка, установили специалисты, была как раз отделана дубом, поэтому способ воссоздания уже определен. С ручками и фурнитурами история может пойти по двум путям: найдется старинная ручка в хорошем рабочем состоянии или же придется изготавливать аналог из современного материала.

Современная фурнитура стоит безумных денег, до 20 тысяч рублей за штуку. Если на дверь нужно четыре ручки, то понадобится уже 80 тысяч, это уже существенная сумма. Этот момент [выбор ручки] мы согласуем в процессе. У нас есть эскиз проекта, подрядчик позже будет советоваться с экспертами. Скорее всего, мы постараемся найти старую фурнитуру. Ника Артемьева, фонд "Внимание"

Трудный момент реставраторам предстоит решить и с домофоном: в доме придется ужиться двери под старину и современной аппаратуре, берегущей жильцов от посторонних.

В нашем климате проще всего ориентироваться на соседние Хельсинки, где и двери сохраняют, и устанавливают ограничения для входа на лестницы. В Петербурге, к сожалению, нет особой практики по сохранению дверей, и домофонных мастеров тоже очень мало. Есть те, кто пытается разобраться. Скорее всего, домофон установят во внутренней поверхности арки, в углублении. Наша задача – ничему не навредить, в саму дверь точно монтировать домофон не будут. К тому же, дверь будет полностью остеклена, как это было раньше. Ника Артемьева, фонд "Внимание"

Самое сложное, говорит куратор проекта, – доводчики и замки, поскольку дверь обещает быть статной и тяжелой. Европейским домофонам путь к петербургским парадным заказан: при поломке запчасти должны быть под рукой. Реставраторам придется не только искать доступный домофонный вариант, но и тщательно подбирать замок: по словам Ники Артемьевой, он не может быть дешевым магнитом, а доводчик должен быть крепким. Кроме того, на новой двери придется следить за состоянием петель, но этим займутся сами жильцы.

В фонде уже готовы начать работы до окончания сбора средств: финансовая возможность вести реставрацию у "Внимания" есть.

Это сложный проект, но если не начать делать, то ничего не сдвинется с мертвой точки. Мы точно закончим работы, у нас есть такая финансовая возможность. Начнем работы по внешним дверям уже в июне, они сначала будут идти незаметно – двери будут изготавливать. В течение лета надеемся установить новую дверь. Ника Артемьева, фонд "Внимание"

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Фото: fondvnimanie / Instagram