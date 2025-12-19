  1. Главная
Из Китая в Царское Село прибыли 155 воссозданных панно
Сегодня, 15:59
Панели делали около 2 лет, оригиналы погибли во время Великой Отечественной войны.

В Государственный музей-заповедник "Царское Село" из Китая приехали 155 воссозданных панно. Их поместят в Китайский зал Екатерининского дворца, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Панели делали около 2 лет, оригиналы погибли во время Великой Отечественной войны. Работы в Зубовском флигеле проводятся в ходе реставрационного проекта "Екатерина II. Личное пространство". Общая площадь всех панно – 170 тыс. "квадратов". 

Тем временем специалисты Янтарной мастерской готовятся к следующему сложному этапу – к монтажу панно на стены зала. Процесс завершат летом. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылась выставка о спортсменках блокадного Ленинграда. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" 

Теги: китай, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

