Спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки"

Комедию покажут во Дворце искусств Ленинградской области 27 января. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Отправной точкой в сюжете становится встреча "районного супермена" Игоря с рыдающей девушкой Катей, которая горюют после роковой ошибки. У героев завязывается романтическая дружба. Находясь в гостях у Игоря, Катя неожиданно приходит к выводу, что ее приятель – маньяк. Пока Игорь проводит экскурсию по дому, девушка разрабатывает план побега. В нужный момент она вставляет ключ в дверь, но открыть дверь не получается. Вдруг в квартиру заявляется бывшая жена Игоря – Мари… Начинается настоящая комедия!

Театр-постановщик спектакля – Московский театр комедии. В ролях: Юлия Михалкова, Иван Пышненко, Мария Кравченко, Максим Киселев, Роман Богданов, Татьяна Морозова, Андрей Носков.

Фото: ВКонтакте / Московский Театр Комедии