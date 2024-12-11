Госдума и кабмин подготовили проект о запрете получения SMS в ходе разговора с мошенниками

Дмитрий Григоренко раскрыл подробности по защите счетов и денег граждан от мошенников.

Во время звонков российским абонентам не будут приходить SMS-ки, что помешает доверчивым гражданам продиктовать мошенникам коды, а затем - лишиться доступа к банковскому счету и денежных средств Направленный на это законопроект подготовлен в Государственной Думе при участии федерального правительства. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко.

Известно, что документ разработал профильный комитет российского парламента по информационной политике совместно с кабинетом министров. Эта мера призвана защитить людей от действий аферистов. Глава комитета Сергей Боярский заметил, что нечистые на руку дельцы, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов, Почты России, медицинских учреждений и других социальных служб, стремятся получить коды из SMS-сообщений. Предлагаемые изменения в законодательстве сделают невозможным получение SMS во время телефонного общения. СМС будут приходить только после того, как абонент завершил свой звонок.

Такие ограничения позволят гражданам взвесить свои действия. В дальнейшем депутаты намерены разорвать цикл психологического давления на человека мошенниками и предоставить жителям страны возможность осознанно прийти к единственно верному для себя решению - не делиться с неустановленными личностями кодами из SMS

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ