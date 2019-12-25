Оружие и драгоценности на 700 тысяч рублей вынесли из дома священника в Юкках

Неизвестный неустановленным способом проник в частный дом.

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются обстоятельства кражи из дома священнослужителя. Подробности Piter.tv узнал от источника в правоохранительных органах.

В среду, 27 октября, в полицию обратился 64-летний настоятель храма в деревне Юкки. Мужчина заявил о том, что в период с 20 по 27 октября его дом обокрали.

Неизвестный неустановленным способом проник в частный дом, где похитил из сейфа золотые часы, несколько колец, четыре единицы оружия: пистолет, два охотничьих ружья и карабин. Общая сумма материального ущерба составила более 700 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv