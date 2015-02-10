Все турникеты петербургского метро будут принимать банковские карты для оплаты проезда  

Раньше оплачивать картой можно было только по одному турникету в каждом вестибюле метро.

К июлю текущего года Сбер вместе с правительством Петербурга и Банком "РОССИЯ" подключит все турникеты метро к сервису оплаты проезда банковскими картами.

Подписанное сегодня соглашение, прежде всего, дает удобство горожанам, потому что раньше оплачивать картой можно было только по одному турникету в каждом вестибюле метро. Теперь это будет возможно на всех турникетах. То есть в июле все 72 станции будут полностью оборудованы возможностью оплаты. Соответственно, увеличивается скорость. Самое главное быстрота прохода, в том числе и срабатывания турникетов тоже будет. Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Задачи по совершенствованию платёжных сервисов зафиксировали в соглашении, которое стороны подписали в рамках ПМЭФ-2024. Также стороны договорились о дальнейшем развитии бесконтактных платежей, в том числе с помощью биометрии.

Сбер, HiFi-стриминг Звук и Александринский театр подписали меморандум о сотрудничестве.

Видео: Piter.tv