Оксимирон выпустил новый клип, снятый в Петербурге

В своем клипе артист рассуждает про гибель "старого дома".

Оксимирон выпустил видеоклип на песню "Ойда" 16 сентября. За час он набрал более 90 тысяч просмотров.

Неделю назад менеджер артиста опубликовала видео, на котором человек, похожий на Оксимирона, читает рэп на стрелке Васильевского острова. Эти кадры тоже попали в клип. Таким образом, артист действительно приезжал в Россию. Помимо стрелки в клипе также можно увидеть парадные Петербурга, Пять углов, Невский проспект и другие центральные улицы.

Оксимирон посвятил новый трек военной "спецоперации", запрете концертов, действующей власти. При этом он считает, что дом удастся "пересобрать".

Где мой дом, где мой старый дом? Колдуном проклят старый дом. строчки из песни.

Посмотреть ролик можно на официальном канале Оксимирона в YouTube.

Фото: YouTube / oxxxymironofficial