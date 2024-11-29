Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство и хулиганстве в саду Сан-Галли

После вручения копий обвинительного заключения дело будет передано в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу против двух 16-летних молодых людей — иностранца и местного жителя. Их обвиняют по части 3 статьи 30, пунктам "ж" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что 19 марта 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в саду "Сан-Галли" на Лиговском проспекте, обвиняемые начали конфликт и напали на потерпевшего, избив его. Мужчина упал на землю, однако нападавшие не остановились и продолжили наносить удары, понимая, что могут нанести смертельные повреждения.

В результате их действий потерпевший получил физическую боль и травмы, которые, по заключению эксперта, не причинили вреда здоровью. Тем не менее, потерпевший скончался на месте преступления от хронического миокардита между 05:36 и 06:02 19 марта 2024 года.

После вручения копий обвинительного заключения дело будет передано в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области