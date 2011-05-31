На проспекте Пятилеток обновлено освещение

Потребление электроэнергии на объекте снизилось в 2,3 раза, и в то же время улучшилось качество освещения трассы с интенсивным движением.

В Петербурге завершены работы по обновлению освещения на проспекте Пятилеток раньше запланированного срока. Коммунальные службы установили там 153 новых светодиодных фонаря.

Потребление электроэнергии на объекте снизилось в 2,3 раза, и в то же время улучшилось качество освещения трассы с интенсивным движением.

Также было отмечено, что в городе ведется активная работа по обновлению наружного освещения. Новые фонари будут установлены во всех районах Петербурга. По состоянию на конец июля 54% устаревших светильников были заменены на современные светодиодные. До конца года в Невском районе планируется заменить 1,6 тыс. фонарей.

Ранее мы сообщили о том, что Среднеохтинский проспект осветили 145 светодиодных фонарей.

Фото: пресс-служба Смольного