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Из-за дорожных работ на Невском проспекте и Литейном мосту изменили маршрут троллейбусов
Сегодня, 18:22
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alexandra08
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Из-за дорожных работ на Невском проспекте и Литейном мосту изменили маршрут троллейбусов

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Изменения произошли на маршрутах № 3, № 8.

В Петербурге 14 и 15 апреля вносятся изменения в трассы троллейбусов № 3, №8. Об этом сообщили сегодня, 11 апреля, в пресс-службе государственного коммерческого учреждения  "Организатор перевозок". Причина - ремонтные работы на дорогах.

Троллейбус №3 поедет от остановки "Улица Маршала Тухачевского" по Апрельской и Якорной улицам, затем окажется на Большеохтинскому мосту. Оттуда он будет двигаться по Литейному проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки "Балтийский вокзал".

Троллейбус № 8 стартует  от конечной остановки "Улица Маршала Тухачевского" по Апрельской улице, затем поедет по  проспекту Металлистов, Кондратьевскому проспекту,  улице  Комсомола до конечной остановки "Боткинская улица".

Теги: литейный мост , невский проспект , троллейбусы спб
Категории: Новости СПб

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