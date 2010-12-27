Из-за дорожных работ на Невском проспекте и Литейном мосту изменили маршрут троллейбусов

Изменения произошли на маршрутах № 3, № 8.

В Петербурге 14 и 15 апреля вносятся изменения в трассы троллейбусов № 3, №8. Об этом сообщили сегодня, 11 апреля, в пресс-службе государственного коммерческого учреждения "Организатор перевозок". Причина - ремонтные работы на дорогах.

Троллейбус №3 поедет от остановки "Улица Маршала Тухачевского" по Апрельской и Якорной улицам, затем окажется на Большеохтинскому мосту. Оттуда он будет двигаться по Литейному проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки "Балтийский вокзал".

Троллейбус № 8 стартует от конечной остановки "Улица Маршала Тухачевского" по Апрельской улице, затем поедет по проспекту Металлистов, Кондратьевскому проспекту, улице Комсомола до конечной остановки "Боткинская улица".