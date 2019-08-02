Вышел трейлер фильма "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем

Премьера картины запланирована на 25 декабря 2019 года.

В сети появился первый трейлер военной драмы "1917", снятой британским режиссёром Сэмом Мендесом. Картина расскажет об одном дне из фронтовой жизни молодых британских солдат во время Первой мировой войны.

Главные роли в фильме сыграли звезда сериала "Шерлок Холмс" Бенедикт Камбербэтч и обладатель примии "Оскар" Колин Фёрт. Также в картине снялись Ричард Мэдден, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Джордж Маккэй, Дин-Чарльз Чепмен, Дэниэл Мейс и другие.

Съёмки фильма начались 1 апреля 2019 года и заверщились в июне. Одну из сцен кинематографисты снимали недалеко от Стоунхенджа, что вызвало конфликт археологом. Ученые предполагали, что съемочный процесс может нанести повреждения местам захоронения, которые еще не были обнаружены вблизи знаменитых камней.

Видео: Ютуб: JoBlo Movie Trailers